Конкурс на название первой АЭС стартовал в Казахстане

Начался конкурс на лучшее название первой АЭС Казахстана. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile. На главной странице размещен баннер «Предложите свое название АЭС», а пользователям разослано пуш-уведомление о старте конкурса.
Название не должно превышать 30 символов, предложения от казахстанцев принимают на русском и казахском языках.
Конкурс на лучшее название для первой АЭС в Казахстане проведут до 17 октября.
От одного участника принимается только одно предложение, при этом участвовать могут все граждане республики, достигшие 16-летнего возраста.
Предложения на название АЭС будут оценивать по нескольким критериям:
- популярности среди участников,
- историко-культурной значимости,
- соответствию имиджу отрасли, благозвучию,
- уникальности и легкости запоминания.
Нам уже сейчас нужно планировать строительство второй и третьей АЭС — Токаев.
Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября 2025 года.
Окончательное решение конкурсная комиссия привет открытым голосованием.
Атомную электростанцию в Казахстане построит международный консорциум во главе с «Росатомом».
Строительство АЭС начали в поселке Улкен Алматинской области, его планируют возвести к 2035−2036 году.