Конкурс на название первой АЭС стартовал в Казахстане

АСТАНА, 25 сен — Sputnik. Всенародный конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции стартовал в Казахстане, сообщили в агентстве по атомной энергии.

Источник: Sputnik.kz

Начался конкурс на лучшее название первой АЭС Казахстана. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile. На главной странице размещен баннер «Предложите свое название АЭС», а пользователям разослано пуш-уведомление о старте конкурса.

говорится в сообщении

Название не должно превышать 30 символов, предложения от казахстанцев принимают на русском и казахском языках.

Конкурс на лучшее название для первой АЭС в Казахстане проведут до 17 октября.

От одного участника принимается только одно предложение, при этом участвовать могут все граждане республики, достигшие 16-летнего возраста.

Предложения на название АЭС будут оценивать по нескольким критериям:

  • популярности среди участников,
  • историко-культурной значимости,
  • соответствию имиджу отрасли, благозвучию,
  • уникальности и легкости запоминания.

Нам уже сейчас нужно планировать строительство второй и третьей АЭС — Токаев.

Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября 2025 года.

сообщили в агентстве

Окончательное решение конкурсная комиссия привет открытым голосованием.

Атомную электростанцию в Казахстане построит международный консорциум во главе с «Росатомом».

Строительство АЭС начали в поселке Улкен Алматинской области, его планируют возвести к 2035−2036 году.