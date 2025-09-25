Власти Прикамья полностью запретят розничную продажу вейпов: когда будут штрафовать

«Системы парения и нагревания табака совсем не безопасны: они могут привести к еще более серьезным осложнениям со здоровьем, чем курение обычных сигарет. При нагревании эти химические вещества должны превращаться в аэрозоль, но часть попадает в легкие в виде капель и оседает там, возникает воспаление и опасное накопление жидкостей в легких, что приводит к развитию заболеваний легких», — говорится в пояснительной записке.