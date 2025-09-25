Власти Прикамья полностью запретят розничную продажу вейпов: когда будут штрафовать

«Розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», — говорится в проекте документа.
Предполагается, что закон в случае одобрения краевым Заксобранием вступит в силу с 1 марта 2026 года.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан в соответствии с № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Его цель — защитить здоровье людей от вредного воздействия этой продукции и снизить ее популярность среди жителей.
В документе отмечается, что рост популярности вейпов — «тенденция, несущая реальные риски для здоровья».
«Системы парения и нагревания табака совсем не безопасны: они могут привести к еще более серьезным осложнениям со здоровьем, чем курение обычных сигарет. При нагревании эти химические вещества должны превращаться в аэрозоль, но часть попадает в легкие в виде капель и оседает там, возникает воспаление и опасное накопление жидкостей в легких, что приводит к развитию заболеваний легких», — говорится в пояснительной записке.
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Кировской области Александр Соколов предложил также полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для этих устройств в регионе. Чиновник выступил с такой инициативой во время ежегодного послания о социально-экономическом положении региона.