В Ростове стартовал осенний месячник чистоты с массовыми субботниками

В Ростове начался традиционный осенний месячник чистоты, в рамках которого во всех районах города пройдут массовые субботники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Александр Скрябин.

Первый субботник уже состоялся в минувшие выходные, а следующий запланирован на 27 сентября. Коммунальные службы будут выполнять основные работы по санитарной очистке, а горожане могут присоединиться к уборке дворов и общественных пространств. Особое внимание уделят бесхозным участкам, уборке мусора, наносного грунта и несанкционированных объявлений.

Администрация города призывает ростовчан активно участвовать в субботниках. Список адресов для уборки опубликован на официальном сайте администрации Ростова.