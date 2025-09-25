В Ростове стартовал осенний месячник чистоты с массовыми субботниками

Первый субботник уже состоялся в минувшие выходные, а следующий запланирован на 27 сентября. Коммунальные службы будут выполнять основные работы по санитарной очистке, а горожане могут присоединиться к уборке дворов и общественных пространств. Особое внимание уделят бесхозным участкам, уборке мусора, наносного грунта и несанкционированных объявлений.