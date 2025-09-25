В Ярославской области акция «Шаг к здоровью» собрала более 16 тысяч человек

«16,5 тысячи жителей области прошли бесплатную диагностику в рамках нового сезона проекта “Шаг к здоровью”, а всего за четыре года — уже свыше 60 тысяч человек. В этом году врачи выявили более тысячи случаев сахарного диабета, свыше 2,5 тысячи — гипертонии, а также болезни органов дыхания. Всем этим пациентам даны направления на дополнительное обследование по месту жительства», — отметил Михаил Евраев.