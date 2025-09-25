В Ярославской области акция «Шаг к здоровью» собрала более 16 тысяч человек

Свыше 16 тыс. жителей Ярославской области стали участниками второго сезона акции «Шаг к здоровью», который проводился летом в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«16,5 тысячи жителей области прошли бесплатную диагностику в рамках нового сезона проекта “Шаг к здоровью”, а всего за четыре года — уже свыше 60 тысяч человек. В этом году врачи выявили более тысячи случаев сахарного диабета, свыше 2,5 тысячи — гипертонии, а также болезни органов дыхания. Всем этим пациентам даны направления на дополнительное обследование по месту жительства», — отметил Михаил Евраев.
Акция традиционно проводится летом во всех округах. Медицинские пункты размещают в наиболее оживленных местах — торговых центрах и общественных пространствах. Проверить состояние здоровья могут все желающие без предварительной записи. Пациентам измеряют уровень глюкозы и холестерина в крови, проводят спирометрию и ряд других диагностических процедур.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.