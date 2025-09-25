Бывший министр ЖКХ Прикамья возглавил хозчасть Пермского университета

На сайте ПГНИУ разместили информацию о назначении Александра Фенева исполняющим обязанности начальника хозяйственного управления вуза. Около года он работал советником ректора Пермского университета.
Александр Фенев имеет богатый опыт работы в сфере коммунального хозяйства на муниципальном и региональном уровнях. Его трудовая биография началась в Перми с 1986 года после окончания Пензенского инженерно-строительного института. Он инженером в «Теплоэнерго», через 12 лет возглавил предприятие «Гортеплоэнерго» в Перми. В этом же году его назначили начальником управления ЖКХ администрации города.
В 2001 году Александр Фенев перешел на работу заместителем главы Перми по ЖКХ, транспорту и экологии. С июня 2012 года его назначили и. о. министра энергетики и ЖКХ Пермского края. После 2013 года развивал бизнес на территории региона.
На новой должности в ПГНИУ Александру Феневу предстоит заниматься поддержанием, укреплением и развитием материально-технической базы и инфраструктуры вуза для современной качественной организации учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов.
В число его главных задач войдут создание комфортных условий для обучающихся и работников университета, организация технического обслуживания зданий и сооружений, рационального и эффективного использования теплоэнергетических ресурсов.
Родился Александр Фенев 11 сентября 1964 года в Севастополе.