Бывший министр ЖКХ Прикамья возглавил хозчасть Пермского университета

Александр Фенев имеет богатый опыт работы в сфере коммунального хозяйства на муниципальном и региональном уровнях. Его трудовая биография началась в Перми с 1986 года после окончания Пензенского инженерно-строительного института. Он инженером в «Теплоэнерго», через 12 лет возглавил предприятие «Гортеплоэнерго» в Перми. В этом же году его назначили начальником управления ЖКХ администрации города.