Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Нижегородской области решат проблему с нехваткой водителей автобусов

Власти региона направят обращение Михаилу Мишустину.

Источник: Правительство Нижегородской области

Члены регионального Заксобрания намерены обратиться к главе российского правительства, Михаилу Мишустину. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания Нижегородской области.

Целью обращения стало создание общегосударственной программы обучения молодежи для работы на регулярных автобусных маршрутах, включая Нижегородскую область.

Согласно актуальным сведениям, в одном только Нижегородском регионе насчитывается около 1500 свободных рабочих мест для водителей автобусов. При этом средний возраст занятых в данной сфере — полвека.

Предложения, выдвинутые депутатами, включают следующие меры:

Добавить специальность «Водитель автобуса» в список среднего профессионального образования и общероссийский классификатор профессий.

Создать и утвердить федеральный образовательный стандарт, который позволит выпускникам средних специальных учебных заведений получать право управления автобусами категорий «D» и «DE» сразу после окончания учебы.

Планируется, что реализация этих мер обеспечит подготовку квалифицированных водителей, сделает профессию более желанной и гарантирует населению надежную работу общественного транспорта.

Ранее выяснилось, что нижегородским предприятиям не хватает 32 тысяч сотрудников.