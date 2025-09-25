Власти Нижегородской области решат проблему с нехваткой водителей автобусов

Члены регионального Заксобрания намерены обратиться к главе российского правительства, Михаилу Мишустину. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания Нижегородской области.
Целью обращения стало создание общегосударственной программы обучения молодежи для работы на регулярных автобусных маршрутах, включая Нижегородскую область.
Согласно актуальным сведениям, в одном только Нижегородском регионе насчитывается около 1500 свободных рабочих мест для водителей автобусов. При этом средний возраст занятых в данной сфере — полвека.
Предложения, выдвинутые депутатами, включают следующие меры:
Добавить специальность «Водитель автобуса» в список среднего профессионального образования и общероссийский классификатор профессий.
Создать и утвердить федеральный образовательный стандарт, который позволит выпускникам средних специальных учебных заведений получать право управления автобусами категорий «D» и «DE» сразу после окончания учебы.
Планируется, что реализация этих мер обеспечит подготовку квалифицированных водителей, сделает профессию более желанной и гарантирует населению надежную работу общественного транспорта.
Ранее выяснилось, что нижегородским предприятиям не хватает 32 тысяч сотрудников.