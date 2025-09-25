В посёлке Челябинской области ввели карантин из-за бешенства

В посёлке Углицкий Чесменского муниципального округа объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписано правительством Челябинской области 24 сентября.
Очагом заболевания признана квартира в доме на улице Советская в Углицком. Неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе двух километров вокруг этого адреса.
На время карантина в зоне действия ограничений запрещено лечение больных животных, нахождение посторонних лиц и ввоз непривитых восприимчивых животных. Ограничения будут сняты через два месяца после убоя последнего подозрительного в заболевании животного.