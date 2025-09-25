Суд признал законным штраф фотографу за сотрудничество с «Медузой»*

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный фотографу Евгению Фельдману** (иноагент) за сотрудничество с интернет-СМИ «Медуза»* (признано в РФ нежелательной организацией), сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Фельдман участвовал в деятельности иностранной организации, включенной в реестр нежелательных, а именно — в иностранной неправительственной организации “Проект Медуза”*, где участвовал в деятельности YouTube-канала “Подкасты Медузы”* интернет-издания “Проект Медуза”*, — сказано в документе.
Штраф назначил Гагаринский суд Москвы, Мосгорсуд признал его законным, отклонив апелляционную жалобу защиты.
Минюст внес Фельдмана** в реестр иноагентов в мае этого года.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project* («Проект Медуза»*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Признана в России нежелательной организацией.
* Признан в России иноагентом.