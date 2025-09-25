Ричмонд
Воронежский митрополит Леонтий отмечает юбилей

Владыке Леонтию исполнилось 55 лет.

Источник: фото Воронежской епархии

25 сентября юбилей отмечает митрополит Леонтий. Владыке исполнилось 55 лет. С днем рождения его поздравил глава Воронежской области Александр Гусев.

Леонтий (в миру Василий Козлов) по гражданской специальности техник-механик авиационных двигателей, служил в армии. В 1994 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 2000 году пострижен в монашество с наречением имени Леонтий.

Возглавил Воронежскую епархию в октябре 2024 года, сменив митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, который покинул службу по достижении 75-летнего возраста.