Воронежский митрополит Леонтий отмечает юбилей

25 сентября юбилей отмечает митрополит Леонтий. Владыке исполнилось 55 лет. С днем рождения его поздравил глава Воронежской области Александр Гусев.
Леонтий (в миру Василий Козлов) по гражданской специальности техник-механик авиационных двигателей, служил в армии. В 1994 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 2000 году пострижен в монашество с наречением имени Леонтий.
Возглавил Воронежскую епархию в октябре 2024 года, сменив митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, который покинул службу по достижении 75-летнего возраста.