Клещи атакуют: в Новосибирской области за неделю укусили 144 человека

В Новосибирской области продолжается сезон активности клещей. За последнюю неделю зафиксировано 144 случая укусов, в том числе 26 — у детей до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано уже 13 755 обращений по поводу укусов клещей, из них более 3 200 — у детей. Чаще всего пострадавшие обращались за помощью в Новосибирском районе, городе Новосибирске, а также в Искитимском и Мошковском районах.
На сегодняшний день от клещевого энцефалита в регионе вакцинированы 372 565 человек.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают: главная и наиболее эффективная мера защиты от клещевого энцефалита — вакцинация.