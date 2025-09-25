Клещи атакуют: в Новосибирской области за неделю укусили 144 человека

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано уже 13 755 обращений по поводу укусов клещей, из них более 3 200 — у детей. Чаще всего пострадавшие обращались за помощью в Новосибирском районе, городе Новосибирске, а также в Искитимском и Мошковском районах.