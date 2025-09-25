Ричмонд
Клещи атакуют: в Новосибирской области за неделю укусили 144 человека

Наиболее эффективная мера защиты от клещевого энцефалита — вакцинация.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области продолжается сезон активности клещей. За последнюю неделю зафиксировано 144 случая укусов, в том числе 26 — у детей до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано уже 13 755 обращений по поводу укусов клещей, из них более 3 200 — у детей. Чаще всего пострадавшие обращались за помощью в Новосибирском районе, городе Новосибирске, а также в Искитимском и Мошковском районах.

На сегодняшний день от клещевого энцефалита в регионе вакцинированы 372 565 человек.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: главная и наиболее эффективная мера защиты от клещевого энцефалита — вакцинация.