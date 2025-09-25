Всем сохранять спокойствие: во Владивостоке 1 октября завоют сирены

Важная информация для жителей Владивостока: в среду, 1 октября, состоится комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Начало мероприятия запланировано на 10:40 утра, его продолжительность составит несколько минут. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
В ходе проверки будут задействованы различные технические средства оповещения. Сначала прозвучит сигнал «Внимание всем!» в режиме сирены через региональную, муниципальные и локальные системы оповещения. После этого по каналам телерадиовещания будет передана речевая информация о проведении проверки.
В районах города, где отсутствует возможность услышать звук сирен или сигналы центрального радиовещания, специальные автомобили с установленными громкоговорителями обеспечат передачу сигнала «Внимание всем!» и сопутствующей речевой информации.
