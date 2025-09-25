Источник: водитель, в чьем авто были останки тигра, заявил, что нашел их

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Местный житель Приморья, в автомобиле которого нашли части тела краснокнижного амурского тигра, заявил, что нашел их, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в среду на автодороге «Раздольное-Хасан» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике были обнаружены части тела амурского тигра. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».
«Говорит, что нашел (части тигра — ред.)», — сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах региона уточнили, что задержанный — житель Хасанского округа Приморья. Куда он вез части тела тигра, пока уточняется.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.