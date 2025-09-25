Источник: водитель, в чьем авто были останки тигра, заявил, что нашел их

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.