Источник: водитель, в чьем авто были останки тигра, заявил, что нашел их

Водитель в Приморье, в чьем авто были части тела тигра, заявил, что нашел их.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Местный житель Приморья, в автомобиле которого нашли части тела краснокнижного амурского тигра, заявил, что нашел их, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в среду на автодороге «Раздольное-Хасан» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике были обнаружены части тела амурского тигра. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

«Говорит, что нашел (части тигра — ред.)», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах региона уточнили, что задержанный — житель Хасанского округа Приморья. Куда он вез части тела тигра, пока уточняется.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.