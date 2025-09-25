В Омской области назначили двух мировых судей

Сегодня, 25 сентября, омское Заксобрание утвердило назначения на должности мировых судей. Кадровые решения касаются двух участков в разных районах области. Новость сообщил канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.
Оксана Полуэктова стала мировым судьей судебного участка № 10 в Крутинском районе. Ее назначили на эту должность бессрочно. Отмечается, что специалист уже работает в данной локации с 2012 года.
На судебном участке № 21 в Омском районе обязанности мирового судьи будет исполнять судья в отставке Галина Гончаренко. Она будет работать до замещения вакансии, но не более 12-ти месяцев.
Изданы соответствующие постановления регионального парламента.
Ранее мы писали, что судебные приставы после розыска передали троих детей матери.