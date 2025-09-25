Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на аварийном участке поставили светофор

Новый светофорный объект установили на Московке-2.

Источник: Freepik

Мэр Омска Сергей Шелест сообщает в четверг, 25 сентября 2025 года, о продолжении работы по ликвидации очагов аварийности на территории города Омска.

«Сегодня введен в эксплуатацию светофорный объект на улице Новокирпичная в районе остановки общественного транспорта “Мини-рынок”. Светофор установлен в рамках реализации регионального проекта “Безопасность дорожного движения”», — рассказал глава города.

Сообщается, что безопасное движение транспорта и пешеходов обеспечивается тремя фазами регулирования.

Шелест попросил всех участников движения на этом участке проявлять максимальную внимательность, осторожность и взаимное уважение.