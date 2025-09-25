В Омске на аварийном участке поставили светофор

Мэр Омска Сергей Шелест сообщает в четверг, 25 сентября 2025 года, о продолжении работы по ликвидации очагов аварийности на территории города Омска.
«Сегодня введен в эксплуатацию светофорный объект на улице Новокирпичная в районе остановки общественного транспорта “Мини-рынок”. Светофор установлен в рамках реализации регионального проекта “Безопасность дорожного движения”», — рассказал глава города.
Сообщается, что безопасное движение транспорта и пешеходов обеспечивается тремя фазами регулирования.
Шелест попросил всех участников движения на этом участке проявлять максимальную внимательность, осторожность и взаимное уважение.