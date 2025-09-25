В Якутске нашли стоянки человека времен позднего неолита

Ранее на территории парка уже были обнаружены памятники археологии. Например, стоянки Тир, Областная больница и Парк культуры были открыты археологом Алексеем Окладниковым еще в 1940 году. Находки 2025 года расширяют знания о жизни охотников и собирателей, осваивавших суровые северные территории в эпоху каменного века.