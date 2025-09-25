В Якутске нашли стоянки человека времен позднего неолита

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили три новых стоянки, предварительно отнесенных к культуре позднего неолита (III — II тыс. до н.э.), на территории городского парка культуры и отдыха. Об этом сообщила ТАСС и.о. руководителя Музея арктической археологии имени Светланы Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра (АНИЦ) Республики Саха (Якутия) Елена Соловьева.
Долина Туймаада, на которой расположен Якутск, была заселена носителями разных археологических культур. На ее территории известно около 300 разновременных памятников от позднего неолита до Нового времени.
«В полевой сезон 2025 года археологами АНИЦ Республики Саха (Якутия) в ходе разведки на территории городского парка культуры и отдыха обнаружено три новых стоянки древнего человека “Парк культуры IV-VI”, предварительно отнесенных к ымыяхтахской культуре позднего неолита (III — II тыс. до н.э.)», — рассказала Соловьева.
По ее словам, археологическая разведка проводилась с локальными земляными работами, в ходе которых были заложены три археологических шурфа и выполнены две прирезки к минерализованной противопожарной полосе, расположенной вдоль борта террасы.
Как рассказала собеседница агентства, среди найденных артефактов развал керамического сосуда с типичным ымыяхтаским орнаментом, кремневые наконечники стрел, скребок, вкладыш, отщепы и кости животных.
«Всего обнаружено 717 предметов. Завершена камеральная обработка и описание археологических материалов, ведется работа над научным отчетом для отдела полевых исследований РАН», — добавила археолог.
Ранее на территории парка уже были обнаружены памятники археологии. Например, стоянки Тир, Областная больница и Парк культуры были открыты археологом Алексеем Окладниковым еще в 1940 году. Находки 2025 года расширяют знания о жизни охотников и собирателей, осваивавших суровые северные территории в эпоху каменного века.