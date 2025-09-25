В Шуе Ивановской области обновят кадровый центр «Работа России»

Модернизированный кадровый центр «Работа России» начнет работать в Шуе Ивановской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном комитете по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
В ходе комплексной модернизации в здании отремонтируют фасад, кровлю, внутренние помещения и инженерные коммуникации. Особое внимание уделят усилению стен как наружных, так и внутренних. Новый облик центра не только подчеркнет его статус, но и создаст более комфортные условия для посетителей.
Первые сроки окончания работ намечены на октябрь 2025 года. Специалисты уже восстановили и укрепили перекрытия первого этажа и подвального помещения здания. Ведутся работы по замене обрешетки кровли и усилению наружных стен. Кроме того, на первом этаже центра установлен черновой пол и проводится штукатурка стен.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.