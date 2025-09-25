Ричмонд
В Пермском крае установят первую скульптуру городового

Скульптура «Городовой» украсит одну из улиц Кунгура.

Источник: Соцсети

В администрации Кунгурского муниципального округа состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта по обустройству туристического центра города «Кунгур — город мастеров». Его участники обсудили макет скульптуры «Городовой», который представил известный скульптор из Перми Алексей Залазаев.

Звание «городовой» в дореволюционной России носили низшие чины полицейской стражи в городах. Они отвечали за обеспечение безопасности и порядка, соблюдение законов и норм общественной морали.

Кунгурский «городовой» станет своеобразным хранителем города. Бронзовую скульптуру исполнят в человеческий рост. Ее планируют разместить рядом с Краеведческим музеем.

В Кунгуре уже есть одна из работ Алексея Залазаева — «Никитка Летун». В Перми его творчество представлено памятникам доктору Гралю, киношной троице «Трус, Балбес и Бывалый», участникам СВО.