В Вихоревке пресекли незаконную продажу алкоголя

Прокуратура Братского района провела проверку соблюдения законодательства о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. В ходе проверки было выявлено, что индивидуальный предприниматель в Вихоревке осуществлял продажу спиртных напитков без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— В связи с этим Арбитражным судом региона неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако предприниматель продолжал осуществлять незаконную деятельность, — говорят в прокуратуре региона.
В связи с этим прокуратура Братского района обратилась в суд с исковым заявлением о запрете деятельности в сфере оборота алкогольной продукции. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и предприниматель был обязан прекратить свою незаконную деятельность. В результате проверки в магазине предпринимателя были изъяты алкогольные напитки, а незаконная торговля прекращена.