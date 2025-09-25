Ричмонд
В Вихоревке пресекли незаконную продажу алкоголя

Прокуратура Братского района обратилась в суд с исковым заявлением.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Братского района провела проверку соблюдения законодательства о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. В ходе проверки было выявлено, что индивидуальный предприниматель в Вихоревке осуществлял продажу спиртных напитков без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

— В связи с этим Арбитражным судом региона неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако предприниматель продолжал осуществлять незаконную деятельность, — говорят в прокуратуре региона.

В связи с этим прокуратура Братского района обратилась в суд с исковым заявлением о запрете деятельности в сфере оборота алкогольной продукции. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и предприниматель был обязан прекратить свою незаконную деятельность. В результате проверки в магазине предпринимателя были изъяты алкогольные напитки, а незаконная торговля прекращена.