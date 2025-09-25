Донская публичная библиотека победила в конкурсе лучших практик

Одним из победителей Всероссийского конкурса лучших библиотечных практик по национальному проекту «Семья» стала Донская публичная библиотека. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Библиотека представила на конкурсе свой опыт организации иммерсивных событий. Это направление представляет собой синтез театрального перформанса и филологической лекции. Лекции цикла «Кабинет писателя» посвящены русской литературе рубежа XIX-XX веков. Их участники не только анализируют произведение, но и становятся свидетелями того, как актеры воплощают ключевые эпизоды сюжета или биографии автора.
Иммерсивные экскурсии состоят из серии театрализованных сцен под руководством ведущего, которые разворачиваются в разных локациях на трех этажах библиотеки. Зрители перемещаются между площадками вместе с героями и наблюдают за действием с разных ракурсов. Полученные в рамках конкурса средства планируют направить на приобретение современного оборудования и реализацию новых проектов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.