В Волгограде открылась выставка сувениров

В экспозиции — работы местных мастеров и дизайнеров, отражающие богатое культурное и природное богатство региона. Там можно увидеть работы из керамики, дерева, лозы и других природных материалов, сувениры из шерсти, кружево, брелоки с полевыми цветами и многое другое. Также на выставке представлены подарочные наборы с региональной символикой, сувениры с элементами брендинга и авторские упаковки для местных продуктов. Экспозиция будет открыта до 3 октября.