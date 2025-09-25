В Волгограде открылась выставка сувениров

Выставка работ победителей и призеров конкурса «Сувениры Волгоградской области» начала работать 22 сентября в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
В экспозиции — работы местных мастеров и дизайнеров, отражающие богатое культурное и природное богатство региона. Там можно увидеть работы из керамики, дерева, лозы и других природных материалов, сувениры из шерсти, кружево, брелоки с полевыми цветами и многое другое. Также на выставке представлены подарочные наборы с региональной символикой, сувениры с элементами брендинга и авторские упаковки для местных продуктов. Экспозиция будет открыта до 3 октября.
Конкурс «Сувениры Волгоградской области» был организован региональным центром развития промышленности и торговли для поддержки и продвижения местных производителей сувенирной продукции. Проект направлен на возрождение народных художественных промыслов, он дает возможность талантливым мастерам представить свои работы широкой аудитории, что способствует повышению туристической привлекательности региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.