В Минобороны Дании ответили, имеет ли Россия отношение к атаке дронов

Беспилотники, замеченные над аэропортами Дании, не имеют связи с Россией. Об этом сообщил глава Минобороны Дании Трульс Лунд Полсен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О том, что дроны, парализовавшие работу аэротерминалов, не являются российскими, а организатором инцидентов не является Москва, на пресс-конференции заявил глава Минобороны Дании Трульс Лунд Полсен, пишут «Ведомости» со ссылкой на BBC.

Министр квалифицировал полеты беспилотников рядом с аэропортами как «гибридную атаку», осуществленную профессионалами. Он уточнил, что спецслужбы намеренно не стали сбивать дроны, так как они не представляли опасности. По словам Полсена, от процесса ликвидации БПЛА было решено отказаться также из-за высокого риска для мирных граждан.

В Дании уже дважды фиксировали «атаки» дронов на аэродромы. Датская полиция ранее сообщала, что несколько БПЛА находились в воздухе рядом с территориями аэропортов в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе. По данным Reuters, из-за беспилотников, находящихся рядом с взлетными полосами, временно прекратил прием и выпуск бортов аэропорт Ольборг, который осуществляет не только коммерческие, но и военные рейсы. 22 сентября из-за дронов закрыли воздушное пространство над аэропортом Копенгагена.

Издание Jyllands-Posten сообщало, что в Еврокомиссии сразу предположили, что инцидент «указывает» на Россию, хотя и заявили, что до обвинения дождутся результатов расследования. Представитель российского МИД в Дании Владимир Бардин в ответ заявил, что «атака дронов» — попытка заставить страны НАТО пойти на прямое столкновение с Москвой.

