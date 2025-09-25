«Включая двоих детей». Эпидемиологи сказали о массовом контакте людей с зараженной бешенством домашней собакой под Речицей

Эпидемиологи обращают внимание, что в Гомельской области каждый год регистрируются случаи бешенства как диких (среди них волки, лоси, лисы и другие), так и домашних животных (к примеру, собаки и кошки). Кроме того, фиксируются случаи заражения бешенством и сельскохозяйственных животных — свиньи, крупный рогатый скот. Так, за период с января по август 2025 года было установлено 38 случаев бешенства среди животных: 17 — дикие, 7 — домашние, 14 — сельскохозяйственные животные.