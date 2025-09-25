Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Включая двоих детей». Эпидемиологи сказали о массовом контакте людей с зараженной бешенством домашней собакой под Речицей

Эпидемиологи: массовый контакт людей с бешеной собакой выявлен под Речицей.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиологи заявили, что массовый контакт людей с бешеной собакой выявлен под Речицей. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Речицкого регионального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По данным организации, один случай массового контакта с зараженной бешенством домашней собакой был выявлен в Речицком районе. От укусов пострадали шесть человек, включая двоих детей.

Эпидемиологи обращают внимание, что в Гомельской области каждый год регистрируются случаи бешенства как диких (среди них волки, лоси, лисы и другие), так и домашних животных (к примеру, собаки и кошки). Кроме того, фиксируются случаи заражения бешенством и сельскохозяйственных животных — свиньи, крупный рогатый скот. Так, за период с января по август 2025 года было установлено 38 случаев бешенства среди животных: 17 — дикие, 7 — домашние, 14 — сельскохозяйственные животные.

Тем временем Россельхознадзор вернул в Беларусь 22 тонны картофеля без документов.

Ранее мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кстати, мы узнали, какие пункты пропуска закрыты, а какие открыты на границе Беларуси с ЕС в 2025.