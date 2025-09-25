Омские городские театры назвали дату открытия сезона

Городские театры готовятся к очередному сезону. В четверг, 25 сентября 2025 года, на пресс-конференции, посвященной театральному сезону, стали известны даты премьер и открытий залов Мельпомены для зрителей.
«Юбилейный сезон Городского драматического театра имени Л. И. Ермолаевой (новое название — прим. ред.) стартует 10 октября спектаклем “Во всем виноваты женщины” (16+), который станет дебютом молодого режиссера Ольги Красковой. Она же является и художником, и композитором», — заявила директор Городского драматического театра им. Л. И. Ермолаевой Татьяна Сухонина.
В Камерном драматическом театре имени В. С. Решетникова (омичи называют его «Лицейским» — прим. ред.) представления начнутся чуть раньше.
«7 октября мы откроем юбилейный 32-й сезон спектакля “Чужой ребенок” (18+) Шкваркина. Перед спектаклем мы обязательно попоем, почитаем стихи Гумилева, Пушкина. В этот раз мы петь много не будем, больше будем читать стихи. Мы же культурная столица. Поэтому будет много поэзии. Тот, кто не занят, приходите. Можете даже почитать стихи вместе с нами. Серию наших сюрпризов откроет Евгений Трубкин “Вверхтормашками” (18+), 18 октября приглашаем на премьеру, он детский, но мы надеемся, что будет интересно и взрослым, и детям. Следующая премьера “На самом краю Земли” (18+): задуман очень любопытный спектакль, поскольку пьеса манящая. Выйдет лирическая комедия “36 и 6” (18+). Ведь наша жизнь с элементами абсурда, здесь тоже есть абсурд. Думаю, принесет удовольствие женщинам среднего поколения. Также мы восстановим новогоднюю версию спектакля “Свалившись с неба, или Давайте общаться!” (6+). К тому же у нас достаточно детских спектаклей — от “Дюймовочки” (6+) до “Летучего корабля” (6+)», — пояснил художественный руководитель Камерного драматического театра им. В. С. Решетникова Сергей Тимофеев.
Театры подготовили для омичей обширную культурную программу, причем не только пьесы и постановки, но и другие мероприятия.
«Нас ждет и предновогодня пора, и у нас состоятся, как всегда, полноценные спектакли. Один — Ершова “Конек-Горбунок” (6+), казалось бы, не новогодняя, но мы решили, что это такой хороший материал, хорошая сказка, хороший язык. Также Виталий Романов, наш замечательный режиссер и актер, будет делать новогоднюю сказку “Волшебный мешок Деда Мороза” (6+) для выезда в Тюмень. Далее у нас в планах “Обыкновенное чудо” (6+) сказочника Шварца, и это грантовая история». Кроме того, мы хотим сделать спектакль-воспоминание спектакль-воспоминание с Максимом Кальсиным, пока под таким очень рабочим названием «Рождественский» (18+), посвященный Роберту Рождественскому, и всему, что связано с его творчеством", — художественный руководитель Городского драматического театра им. Л. И. Ермолаевой, заслуженный артист РФ Сергей Волков.
Театр имени Ермолаевой совместно с департаментом образования запустил совместный проект «Театральные уроки». Благодаря ему спектакли можно будет посещать по «Пушкинской карте», а также в рамках школьной программы.
«Особенность предстоящего сезона в том, что у нас совместно с департаментом образования будут проходить театральные уроки (6+). Они будут проводиться раз в неделю в литературной гостиной. Там будут показываться спектакли, но, помимо них, будут материалы, с помощью которых дети будут приобщаться к театру, слушать, зачем нужен театр, и как театр поможет им в жизни», — директор Камерного драматического театра им. В. С. Решетникова Ольга Симонова.
Руководители обоих театров не стали раскрывать всех секретов, но заверили, что примут активное участие в культурной жизни Омска, но предстоящие мероприятия обещают быть веселыми, радостными и с сюрпризами.