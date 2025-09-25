Омские городские театры назвали дату открытия сезона

«7 октября мы откроем юбилейный 32-й сезон спектакля “Чужой ребенок” (18+) Шкваркина. Перед спектаклем мы обязательно попоем, почитаем стихи Гумилева, Пушкина. В этот раз мы петь много не будем, больше будем читать стихи. Мы же культурная столица. Поэтому будет много поэзии. Тот, кто не занят, приходите. Можете даже почитать стихи вместе с нами. Серию наших сюрпризов откроет Евгений Трубкин “Вверхтормашками” (18+), 18 октября приглашаем на премьеру, он детский, но мы надеемся, что будет интересно и взрослым, и детям. Следующая премьера “На самом краю Земли” (18+): задуман очень любопытный спектакль, поскольку пьеса манящая. Выйдет лирическая комедия “36 и 6” (18+). Ведь наша жизнь с элементами абсурда, здесь тоже есть абсурд. Думаю, принесет удовольствие женщинам среднего поколения. Также мы восстановим новогоднюю версию спектакля “Свалившись с неба, или Давайте общаться!” (6+). К тому же у нас достаточно детских спектаклей — от “Дюймовочки” (6+) до “Летучего корабля” (6+)», — пояснил художественный руководитель Камерного драматического театра им. В. С. Решетникова Сергей Тимофеев.