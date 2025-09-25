В Казани ужесточили правила вывоза строительного мусора

С 1 сентября вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, запрещающие выбрасывать строительный мусор в обычные контейнеры. Нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч рублей для юридических лиц и от 2 тысяч рублей для граждан.
Для утилизации строительных отходов казанцам необходимо обращаться в лицензированные компании, такие как «РСО-инвест» и «Жилсервис». Стоимость вывоза 8-кубового контейнера составляет около 10 тысяч рублей. Покрышки принимают в специализированных пунктах на улицах Васильченко и Родины, а также на некоторых АЗС «Татнефть».
Отдельно организован сбор опасных отходов: батареек, ртутных термометров и люминесцентных ламп. Для этого в городе установлены оранжевые контейнеры по десяти адресам. Региональный оператор продолжает расширять инфраструктуру раздельного сбора, планируя установить 1400 новых контейнеров в 2026 году.
