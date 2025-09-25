В Казани ужесточили правила вывоза строительного мусора

Для утилизации строительных отходов казанцам необходимо обращаться в лицензированные компании, такие как «РСО-инвест» и «Жилсервис». Стоимость вывоза 8-кубового контейнера составляет около 10 тысяч рублей. Покрышки принимают в специализированных пунктах на улицах Васильченко и Родины, а также на некоторых АЗС «Татнефть».