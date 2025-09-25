Ричмонд
В Златоусте с 29 сентября начинается отопительный сезон

В Златоусте (Челябинская область) с 29 сентября начинается отопительный сезон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Подключение отопления займет время, обычно этот процесс длится несколько дней. Учреждения социальной сферы, подавшие заявки, уже получили тепло», — прокомментировал глава городского округа Олег Решетников.

По словам чиновника, в этом году проведена масштабная модернизация коммунальных сетей города — на эти цели направили более 100 млн рублей из разных источников.

«Теперь мы принципиально иначе подходим к ремонту: ранее проблемные участки просто латались, на место утечки ставились заплатки, теперь же изношенные и проржавевшие трубы меняются исключительно целиком», — уточнил мэр.

Горожанам он порекомендовал обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, если в квартире батареи останутся холодными после 29 числа. «Они обязаны направить специалиста для устранения проблемы и восстановления нормальной работоспособности системы», — резюмировал Решетников.