В Златоусте с 29 сентября начинается отопительный сезон

«Подключение отопления займет время, обычно этот процесс длится несколько дней. Учреждения социальной сферы, подавшие заявки, уже получили тепло», — прокомментировал глава городского округа Олег Решетников.
По словам чиновника, в этом году проведена масштабная модернизация коммунальных сетей города — на эти цели направили более 100 млн рублей из разных источников.
«Теперь мы принципиально иначе подходим к ремонту: ранее проблемные участки просто латались, на место утечки ставились заплатки, теперь же изношенные и проржавевшие трубы меняются исключительно целиком», — уточнил мэр.
Горожанам он порекомендовал обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, если в квартире батареи останутся холодными после 29 числа. «Они обязаны направить специалиста для устранения проблемы и восстановления нормальной работоспособности системы», — резюмировал Решетников.