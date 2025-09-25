Как сделать модное окрашивание AirTouch (аиртач), кому пойдет такой стиль и не вредит ли это волосам

Технологию выдува феном придумал стилист по волосам Владимир Сарбашев в 2015 году. Тогда он работал в Краснодаре и разрабатывал новый метод окрашивания два года, после чего представил его публике. Метод получил популярность по всему миру, и сегодня AirTouch делают не только в России, но и в США, Европе, Турции и ОАЭ.