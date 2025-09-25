В Ростовской области планируют нарастить турпоток к 2030 году

К 2030 году Ростовская область планирует нарастить поток туристов и количество мест размещения. Об этом на пресс-конференции рассказал министр экономического развития региона Павел Павлов.
По словам министра, сейчас в регионе существуют 650 средств размещения (гостиницы, отели, санатории, кемпинги), которые предлагают туристам более 42 тысяч мест одновременно. Номерной фонд области превышает 17 тысяч номеров.
— Задача к 2030 году обеспечить прирост на 19,5%, что в цифрах более 8 тысяч мест размещения. При этом вся создаваемая инфраструктура должна отвечать самым высоким стандартам комфорта и безопасности, — прокомментировал Павел Павлов.
Туристический поток в регионе продолжает расти. За первые семь месяцев 2025 года в области побывали 985 тысяч туристов, что на 8% больше, чем за такой же период прошлого года. Количество туристических поездок в регион за этот период достигло 1,1 миллиона.
