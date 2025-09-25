Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В вузе в Набережных Челнах откроются новые кабинеты и патриотический центр

В учебных помещениях будут изучать предметы «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

Новые предметные кабинеты и центр военно-патриотического воспитания начнут работать 26 сентября в Набережночелнинском государственном педагогическом университете по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.

В вузе откроют свои двери кабинеты по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». В центре военно-патриотического воспитания будут размещены экспонаты выставки «История военной формы вживую», организованной активистами военно-исторического клуба «Наследники Победы». Также там представят исторические находки студентов, собранные во время археологических раскопок.

«Эти изменения сделали здание более современным и функциональным, что, безусловно, положительно скажется на учебном процессе. Получилось оснастить три кабинета корпуса современным оборудованием. Помимо закупки оборудования, эти средства также были использованы для проведения необходимых ремонтных работ в правом крыле первого этажа второго здания университета, где сейчас располагаются учебные комнаты специальности СПО “Дизайн”», — отметила ректор набережночелнинского педвуза Альфинур Галиакберова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.