В вузе в Набережных Челнах откроются новые кабинеты и патриотический центр

Новые предметные кабинеты и центр военно-патриотического воспитания начнут работать 26 сентября в Набережночелнинском государственном педагогическом университете по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
В вузе откроют свои двери кабинеты по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». В центре военно-патриотического воспитания будут размещены экспонаты выставки «История военной формы вживую», организованной активистами военно-исторического клуба «Наследники Победы». Также там представят исторические находки студентов, собранные во время археологических раскопок.
«Эти изменения сделали здание более современным и функциональным, что, безусловно, положительно скажется на учебном процессе. Получилось оснастить три кабинета корпуса современным оборудованием. Помимо закупки оборудования, эти средства также были использованы для проведения необходимых ремонтных работ в правом крыле первого этажа второго здания университета, где сейчас располагаются учебные комнаты специальности СПО “Дизайн”», — отметила ректор набережночелнинского педвуза Альфинур Галиакберова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.