Необычный лайнер заметили в аэропорту Иркутска — прилетел самолет-амфибия

В аэропорту Иркутска заметили необычный воздушный лайнер — самолет Бе-200 «Альтаир». Судно также называют российским самолетом-амфибией. Лайнер представляет собой «летающую лодку», способную на скорости 150−190 км/ч производить забор 12 тонн воды при помощи своей противопожарной модификации, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта Иркутска, Бе-200 разработан Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Георгия Бериева. Воздушное судно по ряду летно-технических характеристик не имеет аналогов в мире.
«Самолеты-амфибии, как правило, задействованы в тушении пожаров, поисково-спасательных операциях, охране водных поверхностей, экологических миссиях, перевозке пассажиров и грузов», — уточнили в аэропорту Иркутска.
Несколько интересных фактов о лайнере:
Самые первые экземпляры Бе-200 были произведены на Иркутском авиационном заводе. Именно отсюда в 1998 году с аэродрома впервые поднялся в воздух многоцелевой реактивный самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир». Лишь позднее, в 2008 году, производство перенесли на ТАНТК им. Г. М. Бериева.
Самолёт-амфибия Бе-200 получил название «Альтаир» в честь навигационной звезды первой величины в созвездии Орла. Четыре звезды этого созвездия своим расположением напоминают самолёт.
Еще один интересный факт: название «Альтаир» расшифровывается как: «Аль» — часть имени самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос», по аэрогидродинамической схеме которого создавался Бе-200, «Та» — Таганрог, «Ир» — Иркутск.