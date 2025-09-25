Необычный лайнер заметили в аэропорту Иркутска — прилетел самолет-амфибия

Самые первые экземпляры Бе-200 были произведены на Иркутском авиационном заводе. Именно отсюда в 1998 году с аэродрома впервые поднялся в воздух многоцелевой реактивный самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир». Лишь позднее, в 2008 году, производство перенесли на ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Самолёт-амфибия Бе-200 получил название «Альтаир» в честь навигационной звезды первой величины в созвездии Орла. Четыре звезды этого созвездия своим расположением напоминают самолёт.

Еще один интересный факт: название «Альтаир» расшифровывается как: «Аль» — часть имени самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос», по аэрогидродинамической схеме которого создавался Бе-200, «Та» — Таганрог, «Ир» — Иркутск.