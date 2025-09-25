Авиадиспетчер из Красноярска попала в финал конкурса красоты «Авиа Мисс»

Ольга Асеева, авиадиспетчер 1 класса из Красноярска, прошла в финал международного конкурса красоты и профессионального мастерства «Авиа Мисс». Победительница станет известна 2 ноября на церемонии в Москве.
В этом году заявки на участие подали рекордные 1712 девушек из авиационной отрасли. После многоэтапного отбора в финал прошли только 32 участницы, среди которых оказалась и красноярка.
Как пишет «Комсомольская правда — Красноярск», Ольга — мама троих сыновей. Уже 16 лет она работает в Аэронавигации Центральной Сибири. Её основная задача — обеспечение безопасности и регулярности полетов.
Ольга продолжает семейную авиационную династию: ее дед и отец были пилотами, бабушка — авиадиспетчером, мама — врачом авиационной медицины. С отличием окончила Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, работала бортпроводником в авиакомпании KrasAir.
«Участие в конкурсе — это не просто возможность заявить о себе. Я хочу вдохновить других девушек идти за своей мечтой, несмотря ни на что», — говорит участница.
Красноярцы смогут поддержать землячку в онлайн-голосовании за титул «Мисс зрительских симпатий», которое стартует 2 октября на официальных ресурсах конкурса.
Ранее в этом же конкурсе полуфинала достигла другая уроженка Красноярска — Алена Панова, работающая авиадиспетчером в Новосибирске.