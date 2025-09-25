Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиадиспетчер из Красноярска попала в финал конкурса красоты «Авиа Мисс»

Ольга Асеева, авиадиспетчер 1 класса из Красноярска, прошла в финал международного конкурса красоты и профессионального мастерства «Авиа Мисс».

Источник: Соцсети

Ольга Асеева, авиадиспетчер 1 класса из Красноярска, прошла в финал международного конкурса красоты и профессионального мастерства «Авиа Мисс». Победительница станет известна 2 ноября на церемонии в Москве.

В этом году заявки на участие подали рекордные 1712 девушек из авиационной отрасли. После многоэтапного отбора в финал прошли только 32 участницы, среди которых оказалась и красноярка.

Как пишет «Комсомольская правда — Красноярск», Ольга — мама троих сыновей. Уже 16 лет она работает в Аэронавигации Центральной Сибири. Её основная задача — обеспечение безопасности и регулярности полетов.

Ольга продолжает семейную авиационную династию: ее дед и отец были пилотами, бабушка — авиадиспетчером, мама — врачом авиационной медицины. С отличием окончила Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, работала бортпроводником в авиакомпании KrasAir.

«Участие в конкурсе — это не просто возможность заявить о себе. Я хочу вдохновить других девушек идти за своей мечтой, несмотря ни на что», — говорит участница.

Красноярцы смогут поддержать землячку в онлайн-голосовании за титул «Мисс зрительских симпатий», которое стартует 2 октября на официальных ресурсах конкурса.

Ранее в этом же конкурсе полуфинала достигла другая уроженка Красноярска — Алена Панова, работающая авиадиспетчером в Новосибирске.