В «Поездах здоровья» обследовали более 30 тысяч жителей Нижегородчины

Свыше 30,7 тыс. жителей Нижегородской области с начала года прошли обследования в мобильно-диагностических комплексах «Поезда здоровья», которые работают в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области уточнили, что во время профилактических медицинских осмотров медики провели свыше 52,8 тыс. консультаций. Было выполнено более 109,3 тыс. различных исследований, в том числе 12,3 тыс. флюорографий и около 13 тыс. электрокардиографий, 4,3 тыс. ультразвуковых исследований, а также примерно 65 тыс. общеклинических лабораторных исследований.
Кроме того, более 8,5 тыс. женщин старше 40 лет прошли маммографические исследования, часть из них получили дополнительные консультации по вопросам сбережения женского здоровья и профилактики онкопатологий. По итогам анализов и исследований медики впервые выявили у пациентов почти 6,1 тыс. различных заболеваний, в том числе 89 злокачественных новообразований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.