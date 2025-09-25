За 8 месяцев года дончанам помогли уберечь от мошенников 90 млн рублей

За период с января по август 2025 года удалось уберечь от мошенников 90 млн рублей сбережений жителей Ростовской области. Об этом сообщили в Сбере. Почти треть обращений в отделения банка Ростовской области связана с действиями мошенников: жертвам удается убедить взять кредиты или отправить личные средства посторонним лицам, воспользовавшись методами социальной инженерии.
— Безопасность клиентов — абсолютный приоритет для банка. Мы постоянно совершенствуем наши системы мониторинга и искусственный интеллект, которые в режиме реального времени анализируют миллионы операций и выявляют подозрительную активность. Также мы просвещаем жителей: рассказываем о самых частых схемах обмана, опасности участия в незаконных финансовых операциях, признаках того, что ваш близкий находится под влиянием мошенников, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
Эксперты банка перечислили самые распространенные мошеннические схемы.
Часто мошенники действуют под предлогом спасения знакомых или коллег, убеждая жертву срочно оказать помощь человеку, попавшему в сложную ситуацию, выполняя указания псевдосотрудников правоохранительных органов. Иногда преступники выдают себя за сотрудников банка или госструктур, предупреждая о хищении средств и вынуждая потерпевших выводить деньги на подставные счета или брать кредиты.
Еще один популярный сценарий — фальшивые предупреждения о блокировке счетов и призывы срочно перевести деньги на «безопасные» счета. Нередко мошенники запрашивают персональные данные пользователя под видом проверок от «Госуслуг», почтовых служб, телекоммуникационных компаний или управляющих организаций.
Распространен и обман через рассылку фейковых ссылок для обновления приложений. Мнимые уведомления требуют установить новое ПО якобы для защиты аккаунта, но скачиваемое приложение оказывается вирусом, похищающим конфиденциальную информацию.
Наконец, немало попыток завлечь людей в сомнительные финансовые структуры: обещания быстрого заработка на инвестициях, криптовалютных биржах или «успешных» предприятиях оказываются признаками классических финансовых пирамид.
Как действовать: никому не сообщайте коды из СМС и личные данные неизвестным людям, не присылайте изображения банковских карт и документов в мессенджерах, не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте неизвестные файлы.
Подробнее о признаках того, что человек находится под влиянием мошенников, какие новые схемы они изобретают с советами экспертов по защите, можно узнать на портале банка по киберграмотности «Кибрарий».