Пермяки пожаловались, что неизвестные рубят сосны в лесу у ДКЖ

Сосны в лесу у Дворца культуры железнодорожников вырубали неизвестные люди, сообщили очевидцы сайту perm.aif.ru.
По словам пермяков, вырубкой вековых деревьев занимались рабочие, которые отказались представиться или показать документы. Они уже успели спилить одну сосну и планировали срубить ещё два дерева, но им помешали жители соседнего дома.
Только после того, как пермяки пригрозили вызвать полицию и обратиться в СМИ, рабочие поспешили покинуть место вырубки.
«Пилят вековые сосны, которые когда-то высаживали люди. Сейчас рабочие ушли, но они ведь могут вернуться. Мы боимся за наш лес и не хотим, чтобы его вырубили», — рассказала очевидица сайту perm.aif.ru.
