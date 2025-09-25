Калининградские газоны поливают в скверах, когда пересохнут — мэрия

Кратность полива определяется эмпирически: о том, что пора это сделать, судят по внешнему виду растений и по степени сухости почвы. Кроме того, озеленители ориентируются на требования, установленные госстандартами и нормативами: в частности, «Сводом правил благоустройства территорий» от 2016 года и «Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений».