Калининградские газоны поливают в скверах, когда пересохнут — мэрия

Газоны в Калининграде всё-таки поливают, по крайней мере, те, что находятся в скверах. Но без определённой регулярности, а по необходимости. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе городской администрации в среду, 24 сентября.
Кратность полива определяется эмпирически: о том, что пора это сделать, судят по внешнему виду растений и по степени сухости почвы. Кроме того, озеленители ориентируются на требования, установленные госстандартами и нормативами: в частности, «Сводом правил благоустройства территорий» от 2016 года и «Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений».
В целом зелёные зоны и скверы, за которыми ухаживает в Калининграде МБУ «Чистота» в этом сезоне, занимают более 13,117 млн м2 площади. Все работы выполняются в соответствии с муниципальным заданием.
Окашивают траву согласно с правилами благоустройства, принятыми в муниципалитете. Основной критерий — высота травостоя: она не должна превышать 10 сантиметров. Работы действительно начинаются в середине апреля и продолжаются до второй декады ноября, как и отмечают биологи.
Вопрос о том, можно ли сделать процедуру ухода за газонами в Калининграде более экологичной и учитывающей жизнь других организмов, в администрации оставили без ответа. Так что опыт зоопарка пока остаётся единичным примером.
Газоны не раз оказывались в поле зрения областных властей — так, на высоту травы часто обращает внимание губернатор. В то же время биологи рекомендуют «умное окашивание», более бережное для природы.