В Иркутске открылась выставка-форум «Интурмаркет Байкал 2025»

В Иркутске состоялась торжественная церемония открытия второй международной туристической выставки-форума «Интурмаркет Байкал 2025». Это событие в сфере туризма собрало более 100 участников из различных регионов и городов России, включая Алтайский край, Иркутскую и Новосибирскую области, Хабаровский край, Республику Бурятия, а также Москву, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток и другие. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Для нас большая честь принимать у себя такую масштабную международную выставку. Здесь мы демонстрируем наш уникальный потенциал, учимся у лучших, ставим цели и строим планы на яркое туристическое будущее Иркутска, — рассказывает Инга Корочкина, советник мэра Иркутска.
Торжественное открытие выставки началось с яркого выступления Команды Счастья администрации Иркутска. Артисты студии современной хореографии и вокала Studio Slavina исполнили песню «Счастье летает», задав позитивный тон всему мероприятию.