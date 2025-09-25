Ричмонд
В Иркутске открылась выставка-форум «Интурмаркет Байкал 2025»

Событие в сфере туризма собрало более 100 участников из различных регионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске состоялась торжественная церемония открытия второй международной туристической выставки-форума «Интурмаркет Байкал 2025». Это событие в сфере туризма собрало более 100 участников из различных регионов и городов России, включая Алтайский край, Иркутскую и Новосибирскую области, Хабаровский край, Республику Бурятия, а также Москву, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток и другие. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Для нас большая честь принимать у себя такую масштабную международную выставку. Здесь мы демонстрируем наш уникальный потенциал, учимся у лучших, ставим цели и строим планы на яркое туристическое будущее Иркутска, — рассказывает Инга Корочкина, советник мэра Иркутска.

Торжественное открытие выставки началось с яркого выступления Команды Счастья администрации Иркутска. Артисты студии современной хореографии и вокала Studio Slavina исполнили песню «Счастье летает», задав позитивный тон всему мероприятию.