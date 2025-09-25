В Иркутске открылась выставка-форум «Интурмаркет Байкал 2025»

В Иркутске состоялась торжественная церемония открытия второй международной туристической выставки-форума «Интурмаркет Байкал 2025». Это событие в сфере туризма собрало более 100 участников из различных регионов и городов России, включая Алтайский край, Иркутскую и Новосибирскую области, Хабаровский край, Республику Бурятия, а также Москву, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток и другие. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.