В Камышине Волгоградской области ввели в эксплуатацию зернохранилище

Оно способно принимать до 22,5 тысячи тонн пшеницы.

Новое зернохранилище с объемом хранения до 22,5 тысячи тонн пшеницы начало работать в городе Камышине Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Зернохранилище открылось на территории Камышинской зерновой компании. Современный зерновой элеватор представляет собой комплекс из трех металлических емкостей — силосов — объемом хранения по 7,5 тысячи тонн каждая.

Емкости предназначены как для длительного хранения зерна с поддержанием кондиции и периодической отгрузкой на переработку, так и для приема и перевалки зерна с возможностью отгрузки и отправления через Волго-Донской судоходный канал или в направлении Каспийского моря. Открытие такого зернохранилища придаст производству новый импульс к развитию.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.