Депутаты Заксобрания одобрили штрафы для омичей, бросающих детей у воды

Теперь за нахождение у водоёмов и купание несовершеннолетних младше 16 лет без сопровождения взрослых родителям грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Такие же санкции предусмотрены, если ребёнок до 7 лет находится в воде без спасжилета или нарукавников. Также под запрет попадает использование для купания предметов, не предназначенных для этого.