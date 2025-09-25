Депутаты Заксобрания одобрили штрафы для омичей, бросающих детей у воды

Законодательное собрание Омской области на заседании 25 сентября поддержало изменения в региональный КоАП, предложенные губернатором Виталием Хоценко. Речь идёт о мерах, направленных на предотвращение трагедий на воде.
Теперь за нахождение у водоёмов и купание несовершеннолетних младше 16 лет без сопровождения взрослых родителям грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Такие же санкции предусмотрены, если ребёнок до 7 лет находится в воде без спасжилета или нарукавников. Также под запрет попадает использование для купания предметов, не предназначенных для этого.
«Купальный сезон не завершится никогда, потому что следующее лето не за горами», — прокомментировал спикер Заксобрания Александр Артёмов, подчеркнув важность принятого решения.
Кроме того, поправки вводят штрафы за повреждение или самовольный снос пляжной инфраструктуры: физическим лицам — от 500 до 2 тысяч рублей, должностным — от 2 до 5 тысяч, юридическим — от 5 до 10 тысяч.