«Жду и проверяю каждый месяц»: Ермак рассказал, когда откроют после реконструкции гостиницу «Москва»

В Калининграде гостиница «Москва» сможет принимать постояльцев к концу года. Об этом «Клопс» рассказал министр туризма региона Андрей Ермак на Балтийском туристическом форуме, который проходит в Светлогорске в четверг, 25 сентября.
«Я вот жду, уже практически каждый месяц проверяю, открылись, не открылись. Ну, надеюсь, уже к Новому году они откроются», — сказал глава ведомства.
Министр сообщил, что после реконструкции уровень отеля станет выше: 3+ — 4 звезды. До начала работ в гостинице было больше сотни номеров, ресторан и конференц-зал.
Здание построили в 1930-х. В 1952-м открылась гостиница «Москва». В последний раз реконструкцию проводили в нулевых годах.
По словам Ермака, к будущему летнему сезону отелей в регионе будет больше. Речь идёт о небольших гостиницах.
«На мой взгляд, всё очень неплохо. И, конечно, в год 80-летия Калининградской области появятся и новые объекты показа, чему мы очень рады», — отметил Ермак.