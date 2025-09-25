Свыше 470 тыс. жителей Томской области прошли диспансеризацию и профосмотры

«Хочу обратить внимание жителей региона, что профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда они еще не имеют явных симптомов, и повысить шансы на успешное лечение и выздоровление. К примеру, уже в этом году в ходе диспансеризации 8 тысяч пациентов были направлены на дополнительное обследование, а 572 пациентам понадобилась специализированная помощь, и они прошли необходимое лечение», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.