Свыше 470 тыс. жителей Томской области прошли диспансеризацию и профосмотры

Более 470 тысяч жителей Томской области прошли диспансеризацию и профосмотры за восемь месяцев 2025 года. Проведение таких профилактических мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Во время диспансеризации и профилактических медосмотров у пациентов было выявлено впервые 20 817 случаев заболеваний. Наиболее распространенными стали болезни системы кровообращения, органов пищеварения, сахарный диабет и заболевания органов дыхания. Кроме того, было обнаружено 169 злокачественных новообразований. Среди детей, прошедших медицинские профилактические осмотры, зарегистрировано более 27 тыс. случаев впервые выявленных заболеваний.
«Хочу обратить внимание жителей региона, что профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда они еще не имеют явных симптомов, и повысить шансы на успешное лечение и выздоровление. К примеру, уже в этом году в ходе диспансеризации 8 тысяч пациентов были направлены на дополнительное обследование, а 572 пациентам понадобилась специализированная помощь, и они прошли необходимое лечение», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.