БЖД: железнодорожные переходы на границе с Польшей работают в штатном режиме

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Железнодорожные пограничные переходы на белорусско-польской границе работают в штатном технологическом режиме, сообщили в официальном Telegram-канале Белорусской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

Передача грузов, вагонов, контейнеров польским железнодорожным перевозчикам обеспечивается БЖД в соответствии с согласованным графиком движения поездов.

говорится в сообщении

В БЖД подчеркнули, что проведение государственного контроля, в том числе и таможенные операции, осуществляется в сроки, которые установлены технологическими процессами работы пограничных переходов.

Там отметили, что польские железнодорожные перевозчики тоже предпринимают все необходимые меры, чтобы обработка поездов осуществлялась своевременно, а работа погранпереходов эффективно обеспечивалась.

Закрытая граница

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Польский премьер-министр Дональд Туск пояснил, что такое решение продиктовано «интересами безопасности» в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025».

И вот спустя почти две недели польская сторона открыла закрытые пункты пропуска. В ночь на 25 сентября были открыты два автомобильных пункта пропуска, это «Брест» — «Тересполь» и «Козловичи» — «Кукурыки» (предназначен для грузовых транспортных средств), а также четыре железнодорожных: «Гродно» — «Кузница-Белостокская», «Берестовица» — «Зубки Белостокские», «Свислочь» — «Семеновка» и «Брест» — «Тересполь».

