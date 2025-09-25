БЖД: железнодорожные переходы на границе с Польшей работают в штатном режиме

И вот спустя почти две недели польская сторона открыла закрытые пункты пропуска. В ночь на 25 сентября были открыты два автомобильных пункта пропуска, это «Брест» — «Тересполь» и «Козловичи» — «Кукурыки» (предназначен для грузовых транспортных средств), а также четыре железнодорожных: «Гродно» — «Кузница-Белостокская», «Берестовица» — «Зубки Белостокские», «Свислочь» — «Семеновка» и «Брест» — «Тересполь».