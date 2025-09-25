Голову косули обнаружили в мусорном контейнере у омского магазина

25 сентября в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть» появилось сообщение о необычной находке в мусорном баке на улице Гуртьева. По данным источника, там находилась отрезанная голова косули.
Автор публикации утверждает, что фрагмент дикого животного обнаружил накануне администратор торговой точки. «Кто это туда выбросил — неизвестно», — говорится в сообщении.
На выложенных фотографиях можно увидеть голову животного без следов крови с открытыми глазами.
Комментарии от правоохранительных органов и других профильных инстанций на момент публикации не поступали.
