Голову косули обнаружили в мусорном контейнере у омского магазина

Находку сфотографировали и выложили в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

25 сентября в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть» появилось сообщение о необычной находке в мусорном баке на улице Гуртьева. По данным источника, там находилась отрезанная голова косули.

Автор публикации утверждает, что фрагмент дикого животного обнаружил накануне администратор торговой точки. «Кто это туда выбросил — неизвестно», — говорится в сообщении.

На выложенных фотографиях можно увидеть голову животного без следов крови с открытыми глазами.

Комментарии от правоохранительных органов и других профильных инстанций на момент публикации не поступали.

