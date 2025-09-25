Ричмонд
На Камчатке стартовал конкурс «Лучший семейный бизнес — 2025»

Проект призван укрепить семейные трудовые ценности и повысить интерес к предпринимательству в регионе.

Ежегодный конкурс «Лучший семейный бизнес — 2025» начался 25 сентября в Камчатском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

Мероприятие нацелено на продвижение ценностей семейного предпринимательства на территории Камчатского края. Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Прорыв года», «Молодая семья», «Династия», «Яркий старт» и «Устойчивый бизнес». Для участия необходимо до 15 октября отправить заявку по ссылке. Торжественная церемония награждения состоится 6 ноября на конференции «Семейный бизнес». Победители получат дипломы, памятные призы и подарки от организаторов.

«Цель конкурса “Лучший семейный бизнес” заключается в привлечении общественного интереса к сфере семейного предпринимательства, его уникальных характеристик и возможностей роста в нашем регионе. Очень радостно запускать в очередной раз проект, который направлен на восстановление, укрепление, сохранение и дальнейшее развитие традиционных семейных трудовых ценностей», — отметила директор АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Юлия Богаевская.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

