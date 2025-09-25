«Замерзли или слишком жарко?» Минобразования дало возможность сообщить о проблемах отопления в школах и детсадах

В Минобразования запустили чат-бот по вопросам температурного режима в школах и садах, информирует телеграм-канал ведомства.
Данный чат-бот принимает обращения граждан, связанные температурным режимом в детских садах, школах и учреждениях допобразования.
Круглосуточно в телеграм-чат (@temperatura_obrazovanie_bot) белорусские родители и другие граждане могут написать свои замечания, предложения или задать вопрос.
— Замечания и предложения можно направить, если, например, дети замерзли или им слишком жарко в классе или в группе детского сада, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее стало известно, что отопительный сезон стартует в Беларуси с 25 сентября.
Также ЖКХ сказало, когда в Минске включат отопление.
А здесь мы подробно рассказали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.
