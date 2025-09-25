Ричмонд
Из Симферополя в Брянск запустили автобусы

Из Симферополя в Брянск запустили автобусный рейс 25 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 25 сентября, из Симферополя в Брянск запустили регулярный автобусный рейс. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.

Автобус отправляется через день в 4.20 с автовокзала Симферополя. Прибытие в Брянск запланировано на 13.30 следующего дня.

«Этот маршрут не подразумевает проезд по Крымскому мосту», — отметили в Росавтотрансе.

В ведомстве отметили, что автобус будет проезжать через исторические регионы. Отправление из Брянска запланировано на два часа дня, а прибытие в крымскую столицу — в 22.00 следующего дня.

