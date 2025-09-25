В Иркутске открывают 24-й кинофестиваль «Человек и Природа»

По 30 сентября в Иркутске пройдет 24-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа», который вновь соберет ведущих кинематографистов со всего мира для обсуждения актуальных экологических проблем. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— В конкурсной программе принимают участие 34 фильма, которые поднимают проблемы экологии и взаимоотношения человека с окружающим миром. Это работы режиссеров из России, Бразилии, Ирана, США, Южной Кореи, Тайваня, Колумбии, Венгрии, Канады и других стран. В их числе фильм «Зимник» иркутского режиссера и продюсера Юрия Дорохина, — рассказывают власти области.
Фестиваль откроется фильмом «Путь» режиссера Светланы Музыченко, который рассказывает о современных капитанах и экипажах атомных ледоколов.
В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок — 240 от режиссеров из 39 стран. Это свидетельствует о высоком интересе к теме экологии в кинематографе и о значимости фестиваля как платформы для обмена идеями и опытом.