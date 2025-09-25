В Калининградстате рассказали, почему перестали публиковать данные о демографии

По состоянию на 1 марта 2025 года предварительная численность постоянного населения Калининградской области составляла 1032366 человек и уменьшилась с начала года на 538 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раз. За первые три месяца в области были зарегистрированы 891 брак и 691 развод. Миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли и составил 527 человек (в регион приехали 4093 человека, уехали 3566).