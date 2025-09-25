Панно, посвященное Василию Жукову, демонтировали в Иркутске

В Иркутске, на торцевой стене дома № 62 по улице Мира, было демонтировано монументальное панно, посвященное Герою Советского Союза Василию Фроловичу Жукову. Решение о демонтаже было принято в связи с необходимостью проведения качественных ремонтных работ многоквартирного дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Администрацией округа и депутатами Думы города Иркутска в настоящее время прорабатываются варианты восстановления панно в существующем виде, или, в случае невозможности его установки, замены его на современный мурал или мозаику, — рассказывают власти города.
Василий Жуков, чье имя носит это панно, является гордостью Иркутской области. Его мужество и отвага известны всем жителям города и региона. Он приехал в Иркутск в 1934 году и работал на авиационном заводе, а в 1937 году был призван в Красную Армию. Василий Жуков участвовал в боях у озера Хасан, а во время Великой Отечественной войны сражался на Южном, Северо-Западном и 4-м Украинском фронтах, проявив себя при освобождении Крыма. За свои подвиги он был удостоен звания Героя Советского Союза.