Панно, посвященное Василию Жукову, демонтировали в Иркутске

Василий Жуков, чье имя носит это панно, является гордостью Иркутской области. Его мужество и отвага известны всем жителям города и региона. Он приехал в Иркутск в 1934 году и работал на авиационном заводе, а в 1937 году был призван в Красную Армию. Василий Жуков участвовал в боях у озера Хасан, а во время Великой Отечественной войны сражался на Южном, Северо-Западном и 4-м Украинском фронтах, проявив себя при освобождении Крыма. За свои подвиги он был удостоен звания Героя Советского Союза.