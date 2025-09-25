Заполняемость отелей Таганрога летом 2025 года достигла 100%

— Средняя загрузка донских отелей за летний период составила около 80%. Среди ключевых туристических локаций стоит отметить популярность Таганрога, с начала года его посетили более 55 тысяч гостей. Заполняемость гостиниц Таганрога составляла от 90%, а иногда даже 100%, — отметил Павел Павлов.