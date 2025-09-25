Заполняемость отелей Таганрога летом 2025 года достигла 100%

Летом 2025 года заполняемость отелей Таганрога достигала 100%. Об этом на пресс-конференции рассказал министр экономического развития региона Павел Павлов.
— Средняя загрузка донских отелей за летний период составила около 80%. Среди ключевых туристических локаций стоит отметить популярность Таганрога, с начала года его посетили более 55 тысяч гостей. Заполняемость гостиниц Таганрога составляла от 90%, а иногда даже 100%, — отметил Павел Павлов.
Также в приморском городе на 10% по сравнению с прошлым годом выросло количество бронирований в отелях и гостиницах.
Кроме Таганрога, хорошие данные по туристической посещаемости продемонстрировали Азовский, Аксайский, Красносулинский, Каменский, Константиновский, Неклиновский, Семикаракорский и Усть-Донецкий районы.
