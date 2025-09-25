Ричмонд
В Самаре простятся с судьей в отставке Ниной Морозовой

В Самаре скончалась судья в отставке Нина Морозова.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре скончалась судья областного суда в отставке. Прощание с Морозовой Ниной Яковлевной состоится 26 сентября, сообщают в пресс-службе суда.

Нина Яковлевна ушла на 87-м году жизни. 20 лет она проработала в должности судьи, 14 из которых — в должности судьи областного суда. Свою жизнь она посвятила защите прав и свобод человека.

— Светлая память о Нине Яковлевне Морозовой как о профессиональном судье и прекрасном человеке навсегда сохранится в памяти всех, кто ее знал, — отметили представители суда.

Прощание с Ниной Яковлевной пройдет 26 сентября в 11:00 в Покровском кафедральном соборе на ул. Ленинской, 75а. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким женщины.