В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины

Как отмечается, по версии следствия, обвиняемые в сентябре-октябре 2022 года через интернет вступили в преступный сговор с «неустановленными лицами, выполняющими роль организаторов», чтобы незаконно ввезти из Украины в Россию 112 килограммов наркотических средств для последующего сбыта. Продать наркотики фигурантам не удалось, поскольку их задержали сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с сотрудниками Псковской таможни.