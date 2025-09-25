В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Псковский городской суд заочно арестовал четверых граждан Украины за контрабанду 112 килограммов наркотиков, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Как отмечается, по версии следствия, обвиняемые в сентябре-октябре 2022 года через интернет вступили в преступный сговор с «неустановленными лицами, выполняющими роль организаторов», чтобы незаконно ввезти из Украины в Россию 112 килограммов наркотических средств для последующего сбыта. Продать наркотики фигурантам не удалось, поскольку их задержали сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с сотрудниками Псковской таможни.
Впоследствии, как следует из сообщения судебной пресс-службы, обвиняемые «скрылись от органов следствия». В настоящее время их местонахождение не установлено, они объявлены в международный розыск.
«Суд удовлетворил ходатайства органа предварительного следствия и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации (передачи правоохранительным органам РФ)», — говорится в сообщении.